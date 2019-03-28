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Sakarya'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 19:52 | Son Güncelleme

Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polislerinin desteğinde Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ sakarya

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