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Sakarya'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 23:06 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Operasyonda, sözde örgüt adına bastırılan 16 altın sikke ele geçirildi

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, sözde örgüt adına bastırılan 16 altın sikke ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklanmasına karar verildi.

Bu arada, şüphelilerden birinin ikametinde yapılan aramada, sözde örgüt adına bastırılan 16 altın sikke ele geçirildi.

Öte yandan, DEAŞ terör örgütü adına örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8-9 Nisan'da Sakarya merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ operasyon Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı

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