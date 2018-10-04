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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Ramadi bölgesine ilk girdiği dönemde, örgüt mensuplarını karşıladığı, terör örgütü tarafından kurucu üye ilan edildiği ve birçok eylem kararını verdiği yönünde haklarında bilgiler bulunan Irak uyruklu 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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