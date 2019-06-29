Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya)(DHA)- SAKARYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik olarak 26 Haziran günü yaptıkları operasyon kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü adına örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. 4'ü yabancı uyruklu olan şüphelilerden 2'sinin Suriye, 2'sinin Iraklı olduğu belirlenirken, zanlıların Türkiye'ye gelmeden önce Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına çeşitli eylemlere katıldıkları tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından 5 DEAŞ'lı sevk edildikleri Sakarya Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

