HABER

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 13:46 | Son Güncelleme

SAKARYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda  gözaltına alınan 5 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya)(DHA)- SAKARYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik olarak 26 Haziran günü yaptıkları operasyon kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü adına örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. 4'ü yabancı uyruklu olan şüphelilerden 2'sinin Suriye, 2'sinin Iraklı olduğu belirlenirken, zanlıların Türkiye'ye gelmeden önce Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına çeşitli eylemlere katıldıkları tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından 5 DEAŞ'lı sevk edildikleri Sakarya Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Çanakkale’deki kazanın ateşi Bursa’ya düştüÇanakkale’deki kazanın ateşi Bursa’ya düştü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybettiDevrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.