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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 17:47 | Son Güncelleme

SAKARYA'da sabahın erken saatlerinde Özel Harekat ekiplerinin DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik yaptığı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da sabahın erken saatlerinde Özel Harekat ekiplerinin DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik yaptığı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçesinde DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarında şehirde bir çok adrese eş zamanlık olarak operasyon düzenledi.
Zırhlı Personel Taşıyıcılarla girilen sokaklarda vatandaşlar da sokağa döküldü. Karşılarında özel harekat polislerini görenler şaşırırken, ekipler tespit edilen adreslere girip arama yaptı.
Operasyon kapsamında DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Örgüt şüphelileri sorguya alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltıSakarya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

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