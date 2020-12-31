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Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

31.12.2020 19:10 | Son Güncelleme:
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde hakkında bilgiler bulunan Irak uyruklu 7 ve örgütün eğitim faaliyetlerinin genel sorumlusu olan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 8 şüpheli TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden örgütün eğitim faaliyetlerinin genel sorumlusu olan şüphelinin üzerinden ise kendi fotoğrafının bulunduğu Irak ve Suriye kimlikleri çıktı.

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