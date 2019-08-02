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Sakarya’da defineciler suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 15:17 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 4 defineciyi suçüstü yakaladı.Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri Hendek ilçesi Yukarıhüseyinşeyh Mahallesinde kaçak kazı yapıldığına dair aldığı duyum üzerine harekete geçti.Jandarma olay yerine gelerek saklandı.

Sakarya’da defineciler suçüstü yakalandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 4 defineciyi suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri Hendek ilçesi Yukarıhüseyinşeyh Mahallesinde kaçak kazı yapıldığına dair aldığı duyum üzerine harekete geçti.
Jandarma olay yerine gelerek saklandı. Olay yerinde bekleyen jandarma ekipleri, olay yerine gelen define avcıları A.A., İ.B., N.K. ve Y.Z. isimli dört şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Kazı alanındaki define aramakta kullanılan 65 kalem malzemeye el konulduğu belirtildi. Gözaltına alınan dört şüpheli şahısta jandarmadaki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sakarya’da defineciler suçüstü yakalandı

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