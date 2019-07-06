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Sakarya'da deniz mayını bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 21:12 | Son Güncelleme

Kocaali ilçesi Melenağzı mevkisinde balıkçıların ağına takılan mayının imha edilmesi için çalışma başlatıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde balıkçıların ağına deniz mayını takıldı.

Caferiye Mahallesi Melenağzı mevkisinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde üzerinde mekanizma ve kablo bulunan bir cismin takıldığını gördü. Sahile getirilen cismin incelenmesi için jandarmaya haber verildi.

Bölgede çevre emniyeti alan jandarma ekipleri, cismin fotoğrafını Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü birimlerine gönderdi.

Yapılan araştırmada, cismin deniz mayını olduğu tespit edildi.

Mayının imha edilmesi için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ile çalışma başlatıldı.

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Caferiye Mahallesi deniz mayını Kocaali Melenağzı mevkisi tanınmayan cisim

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