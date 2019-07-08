Sakarya'da deniz mayını bulunması

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan ve Rus yapımı olduğu belirlenen deniz mayını imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Caferiye Mahallesi Melenağzı mevkisinde balıkçıların ağına takılan deniz mayınının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, 1910-1912 yıllarına ait MO8 Rus tipi deniz mayını olduğu tespit edildi.

Mayın, SAS ekiplerince, daha önce boşaltılan Ortaköy Mahallesi mevkisinde patlayıcı madde düzeneği ile patlatılarak ihmal edildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 Temmuz'da balıkçılar, ağlarına top şeklinde üzerinde mekanizma ve kablo bulunan bir cismin takıldığını görmüş, yapılan araştırmada, cismin deniz mayını olduğu tespit edilmişti.