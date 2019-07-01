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Sakarya’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:14 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. yıl dönümü etkinlikleri deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra çeşitli etkinliklerle devam etti. Gerçekleştirilen etkinliklere; Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve Karasu Liman Başkanı Ahmet Alkan katıldı. Etkinlikler römorkörlerle su gösterisi, deniz traktörleriyle gösteri, 200 metre yüzme yarışması ve yağlı direkte bayrak alma yarışmasıyla devam etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlenen etkinlikler ve yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Yarışma sonrasında birinci olan yarışmacılara çeşitli ödüller verildi. Etkinlikler daha sonrasında Karasu ilçesinin Darıçayır Mahallesi’nde Dumlupınar Denizaltısı Şehitler Anıtı’nın açılış töreniyle son bulacak.
1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine verildiğini dile getiren Karasu Liman Başkanı Ahmet Akalan, “1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı sadece Türk gemilerine verilmiş olup, böylece denizlerimizde de tam bağımsızlık sağlanmış, yaklaşık 350 yıldır süren yabancılara verilen imtiyazlar sona erdirilmiştir. Ülkemiz Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi gören Karadeniz-Ege ve Akdeniz gibi stratejik öneme sahip denizlerle çevrili ve bu denizleri birleştiren 2 önemli su yoluna ve bir iç denize sahip tarih boyunca bunların çevresinde yaşamış çeşitli uygarlıkları barındıran konumu gereği günümüz dünyasında önemi daha da artan bir ülkedir. Karadeniz’de ticaret hacmi gelişen nadide şehirlerden birisi de Karasu’dur. 2017 yılında faaliyete başlayan İçtaş Firması tarafından işletilen Karasu Limanı gelecekte Karadeniz’in önemli limanlarından biri olma yolunda ilerlemekte olup, gerek sosyal gerek ise ekonomik gelişmelere katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Piri Reis, Barbaros Hayrettin Paşa’yı, Piyale Paşa’yı, Kılıç Ali Paşa’yı, Oruç Reis’i, Emir Çaka Bey’i, Turgut Reis ile daha nice Türk denizci şehit ve gazilerimiz saygıyla anıyorum” dedi.

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