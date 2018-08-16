Sakarya'da denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize girdikten sonra gözden kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Batı Karadeniz Caddesi liman mevkisinde denize giren ve bir süre sonra gözden kaybolan polis memuru Bahri Şahin'i (53) arama çalışmalarından üçüncü günde sonuç alındı.
Şahin'in cansız bedeni, kaybolduğu bölgenin 500 metre ilerisinde liman mevkisinde deniz polisi tarafından bulundu.
Ekipler tarafından denizden çıkarılan ceset, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şahin'in cenazesinin, otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderileceği öğrenildi.
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