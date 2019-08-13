HABER

Sakarya’da denize girişe izin verilmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girişe izin verilmiyor.Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın kuzey ilçeleri olarak bilinen Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oldu.

Sakarya’da denize girişe izin verilmiyor

Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girişe izin verilmiyor.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın kuzey ilçeleri olarak bilinen Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oldu. 3 ilçenin sahilinde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda hem megafonla, hem de bizzat giderek uyarıyor.
Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Ağun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu dönemlerde sürekli cankurtaran ekipleri hazır bulunuyor. Belediye hoparlörlerinden denize girilmemesi yönünde uyarılar yapılıyor. Ancak buna rağmen 17 kişi denize girdi. Cankurtaran ekiplerimiz bunlara müdahale ederek sudan çıkardı. Hava tahminlerini günlük takip ediyoruz. Normale döndüğünde denize girişlere izin verilecek" dedi.

Sakarya’da denize girişe izin verilmiyor

Sakarya’da denize girişe izin verilmiyor

Sakarya’da denize girişe izin verilmiyor

PARTNERGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınızGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınız
Sakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandıSakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı
Arife günü kaçan kurbanlık bulunamadıArife günü kaçan kurbanlık bulunamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün dönüşü kaza! İki genç kız hayatını kaybetti

Dilara ve Edanur'dan kahreden haber!

Sakarya'da denize giriş yasaklandı!

Flaş! Denize girişler yasaklandı

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge için geri sayım başladı

Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası hareketlilik

Kütahya'daki yangın 16 saatte kontrol altına alındı

Kontrol altına alınması 16 saat sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.