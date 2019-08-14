HABER

Sakarya'da denize girişlerin yasaklanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle uygulanan denize giriş yasağının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor - Cankurtaran Merkezi Grup Amiri Şaban Küçükosman: - "Hava şartları düzelmediği sürece bu hafta sonuna kadar denize girme yasağı devam edecek"

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle uygulanan denize girme yasağının hafta sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

Alınan bilgiye göre, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve yoğun dalga bugün de etkisini sürdürüyor.

Sahil kesiminde, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle dün başlatılan denize giriş yasağının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

- "Vatandaşların güvenli bir şekilde tatillerini tamamlamaları için denize girişler yasaklandı"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Merkezi Grup Amiri Şaban Küçükosman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkili olan rüzgar ve dalga nedeniyle Karasu, Kocaali ve Kaynarca kesimlerinde denize girişlerin yasaklandığını hatırlattı.

Vatandaşların güvenli bir şekilde tatillerini tamamlamaları için denize girişlerin yasaklandığı belirten Küçükosman, "Bu bayram döneminde boğulma vakası olmadı. Hava şartları düzelmediği sürece bu hafta sonuna kadar denize girme yasağı devam edecek." dedi.

Vatandaşlardan Veysel Olmuş da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlerin yasak olduğunu dile getirerek, "Cankurtaranlar bizi denize girmeme konusunda uyardı. Biz de uyarıları dikkate alarak denize girmedik. Dalgaların yoğun olması nedeniyle denize girişler burada yasak." ifadelerini kullandı.

PARTNERÜnlü çiftten kötü haber! Ünlü çiftten kötü haber!
Kurban eti keserken elini arı sokan kişi taburcu edildiKurban eti keserken elini arı sokan kişi taburcu edildi
Bakan duyurdu! Sona gelindiBakan duyurdu! Sona gelindi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dalga deniz rüzgar sakarya yasak

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Serenay Sarıkaya da modaya uydu

Serenay Sarıkaya da modaya uydu

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli duyurdu! Denizli'de deprem

Bakan Pakdemirli'den Hasankeyf açıklaması

Bakan duyurdu! Sona gelindi

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye kafede dayak!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Son dakika: MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB'den flaş güvenli bölge açıklaması

Son dakika: Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.