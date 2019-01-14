HABER

Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 09:27 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Erenler ilçesindeki dağlık alanda doğal gaz boru hattında patlama sonrası yangın çıktı.

Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (1)

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Erenler ilçesindeki dağlık alanda doğal gaz boru hattında patlama sonrası yangın çıktı. Alevler kontrol altına alınırken, olayda can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.
Sabah saatlerinde BOTAŞ doğal gaz boru hattının geçtiği ilçenin dağlık bölgesinde patlama oldu. Patlamanın ardından alevler çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken, yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.
Vali Ahmet Hamdi Nayır, bölgede heyelan kaynaklı patlamanın olduğu üzerinde durulduğunu belirtirken, olayda can ve mal kaybının olmadığını kaydetti. Vali Nayır, "Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Can kaybı, yaralanma yok. Hem doğalgaz ekipleri hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Olayın doğal gaz Bozüyük- Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (1)Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (1)Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (1)

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
'El şakası' nedeniyle arkadaşını öldürdü, cezaevi izninde kendini astı'El şakası' nedeniyle arkadaşını öldürdü, cezaevi izninde kendini astı
Domuzların saldırısına uğradıDomuzların saldırısına uğradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.