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Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 10:16 | Son Güncelleme

BOTAŞ: GAZ KESİNTİSİ SÖZ KONUSU DEĞİL Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.

BOTAŞ: GAZ KESİNTİSİ SÖZ KONUSU DEĞİL
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü'nce Sakarya'da doğal gaz hattında meydana gelen yangınla ilgili tedbir alındığı belirtilerek, "Doğal gaz iletim sisteminin hiçbir bölgesinde gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır" denildi.
BOTAŞ tarafından Sakarya'nın Arifiye ilçesi Değirmendere köyü kırsalında yer alan 36 inç çapındaki doğal gaz boru hattında meydana gelen yangınla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ilk bulgulara göre, doğal gaz boru hattında heyelan nedeniyle meydana gelen kopmanın yangına yol açtığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"BOTAŞ tarafından gerekli müdahale yapılarak hat vanaları kapatılmış ve olayın meydana geldiği kısımda doğal gaz akışı durdurulmuştur. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma işlemlerinin ardından ivedilikle onarım çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış ve bölgenin doğal gaz ihtiyacı alternatif iletim hatlarından kesintisiz sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, Doğal Gaz İletim Sisteminin hiçbir bölgesinde gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır."

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