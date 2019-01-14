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Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 10:53 | Son Güncelleme

ERENLER KAYMAKAMI: HEYELAN SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİ Sakarya'da patlamanın meydana geldiği doğal gaz boru hattının bulunduğu bölgede ekipler, çalışmalarını sürdürürken, borunun kağıt gibi yırtıldığı görüldü.

Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (4)

ERENLER KAYMAKAMI: HEYELAN SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİ
Sakarya'da patlamanın meydana geldiği doğal gaz boru hattının bulunduğu bölgede ekipler, çalışmalarını sürdürürken, borunun kağıt gibi yırtıldığı görüldü. Heyelanın etkileri de fark edilirken, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, patlamanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Heyelan sonucu patlamanın meydana geldiğini belirten Karabulut, "BOTAŞ'ın buradan geçen boru hattı var. Heyelan sonucu bu boruda patlama meydana geliyor. Şu an her şey kontrolümüz altında. Tüm görevlilerimizle birlikte olaya müdahale etti. Her şey kontrol altında. Can ve mal güvenliği sağlanmıştır. Can kaybı ve yaralanma yoktur" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (4)Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (4)Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (4)Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (4)

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