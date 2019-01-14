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Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 10:13 | Son Güncelleme

BAĞ EVİNİ SARAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma ve BOTAŞ'a bağlı ekipler dağ yollarında güçlükle ilerleyerek, olay yerine ulaşırken, BOTAŞ'a ait doğal gaz boru hattında çıkan yangın ise doğal gazın kesilmesiyle bir süre sonra söndü.

BAĞ EVİNİ SARAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma ve BOTAŞ'a bağlı ekipler dağ yollarında güçlükle ilerleyerek, olay yerine ulaşırken, BOTAŞ'a ait doğal gaz boru hattında çıkan yangın ise doğal gazın kesilmesiyle bir süre sonra söndü. Heyelana bağlı olarak doğal gaz boru hattının hasar görmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangının, doğal gaz hattının yakınındaki bağ evine sıçradığı görüldü. İtfaiye ekipleri, bağ evini saran yangını söndürdü. Yangının, fındık ağaçlarına da zarar verdiği görüldü. Ekiplerin bölgede incelemeleri devam ediyor. HEYELAN PATLAMAYA NEDEN OLDU Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bozüyük- Adapazarı doğal gaz iletim hattı üzerinde çıkan yangınla ilgili "Saat 07.55 gibi bir yangın ihbarı vardı. Ekipleri olay yerine gönderdiğimizde Bozüyük- Adapazarı iletim hattı üzerinde bir yangın olduğu tespit edildi. Hemen ekipleri gönderdik, güvenlik önlemi alındı. Daha önce heyelana maruz bir bölge olduğu için ilk değerlendirmemiz burada heyelana bağlı olarak bir gaz kaçağının ve yangının olduğu şeklinde. Çok yakınında bir yerleşim yeri yok. Dolayısıyla can kaybımız da yok. Şu anda doğal gaz tümüyle kesildi. İlimiz gaz konusunda herhangi bir sıkıntı çekmeyecek; çünkü diğer hatlardan desteklenecek. Ekipler şu anda olay yerinde müdahale devam ediyor. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz" dedi.

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