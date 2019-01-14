Sakarya'da doğal gaz hattında yangın

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın sonucunda, tarım arazilerinin bir kısmı zarar gördü, bir baraka ve bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının toprak kayması sonucu meydana geldiğini belirten Karabulut, şunları kaydetti:

"Bölgemizden geçmekte olan ve İstanbul'dan Ankara'ya doğal gaz taşıyan ana hatta, heyelan sonucu toprak kayması, patlama olmuştur. Haber vermemiz üzerine bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, itfaiye daire başkanımızdan Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine, BOTAŞ temsilcilerinden köy muhtarlarımıza kadar tüm kurum ve kuruluşlar ilgili yetkililer, buraya anında intikal etmişlerdir, olaya müdahil olmuşlardır. Bir vatandaşımızın yazlık diyebileceğimiz bir binasının dışında, herhangi bir maddi hasar da yoktur, can kaybı da yoktur. Bu sevindiricidir."

Olay yerinin Değirmendere köyünün çıkışı, meskun mahal bitişiği olduğunu ifade eden Karabulut, "BOTAŞ, toprak kaymasına karşı 2018 Eylül-Ekim ayında çalışma yapmış ama buna rağmen doğal afettir. Toprak kaymasının ne zaman, nerede meydana geleceğini takdir edersiniz ki tahmin etmek zordur. Son günlerde yaşanan yağışlar nedeniyle toprak kaymasının olduğu değerlendirilmektedir." diye konuştu.

