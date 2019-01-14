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Sakarya'da doğal gaz hattında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 13:28 | Son Güncelleme

Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, ilçenin dağlık bölgesinde doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında çıkan yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde incelemelerde bulundu - Karabulut: - "Bölgemizden geçmekte olan ve İstanbul'dan Ankara'ya doğal gaz taşıyan ana hatta, heyelan sonucu toprak kayması, patlama olmuştur" - "Bir vatandaşımızın yazlık diyebileceğimiz bir binasının dışında, herhangi bir maddi hasar da yoktur, can kaybı da yoktur. Bu sevindiricidir"

Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, ilçenin dağlık bölgesinde doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında çıkan yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.

Değirmendere Mahallesinde heyelana bağlı olduğu değerlendirilen Bozüyük-Adapazarı doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama üzerine mahalle sakinleri, yetkililere haber verdi. Olay yerine itfaiye, jandarma, doğal gaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın sonucunda, tarım arazilerinin bir kısmı zarar gördü, bir baraka ve bir ev kullanılamaz hale geldi.

Patlamanın olduğu noktada büyük çukur oluştu, doğal gaz iletim hattı boruları parçalandı.

Jandarma olay yeri ekipleri, patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

BOTAŞ, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışması ise devam ediyor.

- "Maddi hasar ve can kaybı yoktur"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın sabah saat 07.30 civarında olduğunu söyledi.

Yangının toprak kayması sonucu meydana geldiğini belirten Karabulut, şunları kaydetti:

"Bölgemizden geçmekte olan ve İstanbul'dan Ankara'ya doğal gaz taşıyan ana hatta, heyelan sonucu toprak kayması, patlama olmuştur. Haber vermemiz üzerine bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, itfaiye daire başkanımızdan Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine, BOTAŞ temsilcilerinden köy muhtarlarımıza kadar tüm kurum ve kuruluşlar ilgili yetkililer, buraya anında intikal etmişlerdir, olaya müdahil olmuşlardır. Bir vatandaşımızın yazlık diyebileceğimiz bir binasının dışında, herhangi bir maddi hasar da yoktur, can kaybı da yoktur. Bu sevindiricidir."

Olay yerinin Değirmendere köyünün çıkışı, meskun mahal bitişiği olduğunu ifade eden Karabulut, "BOTAŞ, toprak kaymasına karşı 2018 Eylül-Ekim ayında çalışma yapmış ama buna rağmen doğal afettir. Toprak kaymasının ne zaman, nerede meydana geleceğini takdir edersiniz ki tahmin etmek zordur. Son günlerde yaşanan yağışlar nedeniyle toprak kaymasının olduğu değerlendirilmektedir." diye konuştu.

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