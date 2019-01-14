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SAKARYA'DA DOĞALGAZ HATTINDA KORKUTAN YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 09:17 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, dağlık alanda doğalgaz boru hattında yaşandığı düşünülen patlama nedeniyle çıkan yangın kentin birçok yerinden görülürken, itfaiye ekipleri bölgeye hareket etti.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, dağlık alanda doğalgaz boru hattında yaşandığı düşünülen patlama nedeniyle çıkan yangın kentin birçok yerinden görülürken, itfaiye ekipleri bölgeye hareket etti. Alevlerin bir süre sonra sönmesi üzerine itfaiye ekipleri, patlamanın olduğu yeri tespit edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Doğalgaz hattının yaşanan heyelan nedeniyle olmuş olabileceği belirtildi. Sakarya İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını, heyalanın doğalgaz boru hattına hasar vermiş olabileceğini belirtti.

Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya), (DHA

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