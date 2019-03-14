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Sakarya’da doktoru otoparkta sıkıştırıp sözlü tartıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 16:29 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Hastanesi’ne görevli kadın doktoru sıkıştıran aile ile doktor arasında sözlü tartışma yaşanan tartışma karakolda bitti.Edinilen bilgilere göre, Sakarya Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Hastanesine çocuklarını getiren anne ve baba, öğle vaktine yakın R.G.

Sakarya Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Hastanesi’ne görevli kadın doktoru sıkıştıran aile ile doktor arasında sözlü tartışma yaşanan tartışma karakolda bitti.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Hastanesine çocuklarını getiren anne ve baba, öğle vaktine yakın R.G. isimli kadın doktora gitti. Randevusuz giden aile çocuklarının muayene edilmesini istedi. R.G. isimli doktor ise öğle vakti olduğunu belirterek çıkacağını söyledi ve öğleden sonra bakabileceğini belirtti. Aileyle doktor arasında kısa süreli çıkan tartışma o anlık kapansa da anne ve baba hastanenin otoparkında R.G. isimli doktoru sıkıştırarak tekrar tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası doktor güvenliğe seslenmesiyle tartışma son buldu. Doktor R.G. Cumhuriyet Karakoluna başvurarak aileden şikayetçi olduğu belirtildi.

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