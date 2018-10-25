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Sakarya'da dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:58 | Son Güncelleme

Başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak "mail order" yöntemiyle alışveriş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çark Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde başkalarına ait kredi kartı bilgileri kullanılarak "mail order" yöntemiyle alışveriş yapıldığı ve satın alınan ürünlerin ticari taksi ile gönderildiğini tespit etti.

Ekiplerce yapılan fiziki takip sonucunda, İstanbul'un Maltepe ilçesinde ürünleri ticari araçtan almaya gelen şüpheliler N.E. ve H.K. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık sakarya

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