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Sakarya'da, Dumlupınar Denizaltısı Şehitleri Anıtı törenle açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 20:41 | Son Güncelleme

Sakarya'da, Dumlupınar Denizaltısı Şehitleri Anıtı törenle açıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde 4 Nisan 1953'te İsveç bayraklı "Naboland" adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anısına yaptırılan anıt, törenle açıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanlığınca Darıçayırı Mahallesi'nde yaptırılan anıtın açılış töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu.

Derneğin Genel Başkanı Mustafa Işık, burada yaptığı konuşmada, 66 yıl önce "Vatan sağ olsun" diyerek Çanakkale Boğazı'nın derinliklerinde kaybolan Dumlupınar Denizaltısı'nda 81 denizci anısına yaptırılan anıtta emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir de şehitler için kente yakışır tarzda, anlamlı bir anıtın açılışının gerçekleştirildiğini söyledi.

Yeni gelen nesillere şehadet ve gazilik duygusunu en güzel şekilde aktarabilmek için bu tür anıtların önemli olduğuna değinen Nayir, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza şehitlik ve gazilik ruhunu aşılamalıyız. Herkesin gözünün üzerinde olduğu bir coğrafyada, atalarımızın bize emanet etmiş olduğu bu cennet vatanda, bizi bu topraklardan atmaya çalışanlar ve burayı bize çok görenler hiç eksik olmuyor. Can pahasına burayı koruma duygusunu hissetmezsek ve bu duyguyu yaşatamazsak biliyoruz ki kaybımız çok büyük olacak. Son zamanlarda bunun bir örneğini yine yaşıyoruz. Dünya karışık, bölge karışık ve bu sebeple ülkemizi de karıştırmak isteyenler var ancak bizler atalarımıza layık torunlar olarak, yine bu topraklar için günü geldiğinde her birimiz ve her birimizin evladı, Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olanlar gibi, terörle mücadelede şehit olanlar gibi, 15 Temmuz'da şehit olanlar gibi ve kahraman gazilerimiz gibi can vermeye, kan vermeye hazır bir millet olduğumuzu her zaman göstereceğiz. Buradaki birlik ve beraberliğimiz de bunun güzel bir örneğidir."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de vatanı, bayrağı ve özgürlüğü uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle andıklarını, 1953'te denizcilik tarihinin en acı vakası olarak kayıtlara geçen kazada batan Dumlupınar Denizaltısı'ndaki şehitlerden ikisinin Sakaryalı olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından şehit babası Salim Yarar, lise öğrencileriyle sözleri kendisine ait "Çanakkale Geçilmez" şiirini okudu. Daha sonra Vali Nayir ve beraberindekiler anıtın açılışını gerçekleştirdi.

Vali Nayir, anıtın yapımında emeği geçen kişi ve kurumlara plaket verdi. Nayir ayrıca, denizaltıda şehit olan Sakaryalı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Denizmen ve Deniz Güverte Çavuş Veysel Saygılı'nın temsili kabirlerine çiçek bıraktı.

Programa, Gölcük Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Garnizon ve 7. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Salih Üstündağ, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cengiz Yiğit, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ilçe protokolü, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.

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