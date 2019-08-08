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Sakarya'da düşürülen cüzdanı alan kişi Ağrı'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 16:29 | Son Güncelleme

Sakarya'da bir yolcunun dinlenme tesisinde düşürdüğü, içinde 2 bin 115 avro bulunan cüzdanı "çaldığı" gerekçesiyle Ağrı'da gözaltına alınan İran asıllı tır şoförü, serbest bırakıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, bir kişinin dinlenme tesisinde düşürdüğü cüzdanı alan tır şoförü, sınır kapısında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Ağustos'ta Anadolu Otoyolu'nda Hamitli Mahallesi mevkisindeki bir dinlenme tesisinde mola veren E.K. ve E.T. adlı iki arkadaş, bir süre bank üzerinde dinlendikten sonra araçlarına binerek Amasya'ya doğru hareket etti.

Yaklaşık 150 kilometre sonra bir petrol istasyonunda ihtiyaç molası verdikleri sırada cüzdanını düşürdüğünü fark eden E.K, arkadaşıyla tekrar mola verdikleri dinlenme tesisine döndü. Burada cüzdanı aramasına rağmen bulamayan E.K, çalınmış olabileceği ihtimali üzerine Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma asayiş timleri, bir kişinin bankta duran cüzdanı alıp plakası tanımlanamayan tıra binerek dinlenme tesisinden ayrıldığını tespit etti. Plaka tanıma sisteminden araca ulaşan ekipler, Gürbulak Sınır Kapısı'na kadar yol güzergahındaki tüm jandarma birliklerine haber verdi.

Şüphelinin kullandığı tırı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı sırada durduran Gürbulak Jandarma Karakolu asayiş timleri, İran asıllı A.H.B'yi gözaltına aldı.

İçinde 2 bin 115 avro bulunan cüzdanı ekiplere teslim eden şüpheli, sorgusunun ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Kayıp cüzdanın, sahibine verilmek üzere savcılık tarafından emanete alındığı öğrenildi.

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avro Cüzdan dinlenme tesisi Jandarma TIR

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