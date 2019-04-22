Sakarya’da Edurotech Robot şenliği başladı. Başta hemşire robot, emniyet şeridi gibi projeler olmak üzere bir çok robot birbiriyle yarıştı.
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) işbirliği ile Sakarya MEM Şehit Prof. Dr. İlhan Varank eğitimde bilgi iletişim teknolojileri sertifikasyonları ve dijital dönüşüme liderlik projesi kapsamında ’Edurotech Robot’ şenliği başladı. Sakarya Spor Salonunda gerçekleşen şenlikte başta hemşire robot, emniyet şeridi gibi projeler olmak üzere birçok robot birbiriyle yarıştı.
“Hemşire Robot”
Arkadaşlarıyla ‘Hemşire Robot’ isimli projeyi tasarlayan Sakarya Bil Okulları 3. Sınıf öğrencisi Zeynep Duru Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu projeyi yaparken ilk önce robotumuza kod yazdık. İlk kodumuz siyah çizginin üzerinde gidebilmesi içindi. İkinci kodumuz ise 90 derece dönebilmesi içindi. Robotumuz ilk önce 90 derece dönüyor ve siyah çizgi üzerinde ilerliyor. Hastanın yanına geldiğinde hangi ilacı verecekse o renkte ışık yakıyor. İşini bitirdiğinde 180 derece dönüyor ve tekrardan ilaç getirebilmek için başa gidiyor” dedi.
“Hızlıca olay yerine gitmesine sağlamaktır”
Köprülere geçiş önceliği bulunan araçlar için emniyet şeridi projesini tasarlayan Sakarya Bilim ve Sanayi Merkezi öğrencisi Mehmet Yusuf Kömür, “Projeye iki kişi başladık. İlk önce parçaları programla ayarladıktan sonra lazer makinesiyle kestik. Parçaları silikonlayarak köprü haline getirdik. Sonra araçları hazırladık. Köprüde kurulu mekanizmaya mıknatıs sensörü kullandık. Arabaların tekerleklerine mıknatıs yapıştırdık. Emniyet şeridinden geçerken kapı onu algılasın diye. Projemizin amacı köprü gibi yerlerde trafiğin daha hızlı akmasını ve geçiş önceliği olan itfaiye, ambulans ve polis ekiplerinin hızlıca olay yerine gitmesine sağlamaktır. Projede kurulan geçiş sistemindeki kapı geçiş önceliği olan araçlara açılacak” diye konuştu.
“Türkiye dijital bir dönüşüm sürecine girdi”
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise yaptığı açıklamada, “Dünya, Türkiye dijital bir dönüşüm sürecine girdi. Gelecek 15-20 yıl içerisinde insana bağlı iş gücü yerine sektörde artık makineler ve robotlar yer almaya başlayacak. Biz bu dijital dönüşümü bugünün çocuklarıyla gerçekleştireceğiz. Çocuklarımıza imkanlar ve koşullar sağlandığı taktirde onlar dijital dönüşüme liderlik edebilecekler, geleceğin mesleklerine hazırlanabilecekler. Teknoloji sadece tüketen değil üreten bir neslin yetiştirme gerekliliği sebebiyle de 2023 eğitim vizyonumuzda dijital dönüşüme liderlik yerini almıştır hedef olarak. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak’da biz şunu biliyoruz ki çocuklarımızın sınırları sadece hayal güçleri. Onların hayal güçlerini tetikleyebilirsek problem çözme, düşüne bilme, çoklu süreçleri yönetebilme ve merak duygularını itekleyebilirsek çocuklarımızın bu hayal güçleriyle birlikte teknoloji üretebileceğine burada hep birlikte şahitlik ediyoruz” şeklinde konuştu.
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