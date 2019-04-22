Sakarya’da Edurotech Robot şenliği başladı. Başta hemşire robot, emniyet şeridi gibi projeler olmak üzere bir çok robot birbiriyle yarıştı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) işbirliği ile Sakarya MEM Şehit Prof. Dr. İlhan Varank eğitimde bilgi iletişim teknolojileri sertifikasyonları ve dijital dönüşüme liderlik projesi kapsamında ’Edurotech Robot’ şenliği başladı. Sakarya Spor Salonunda gerçekleşen şenlikte başta hemşire robot, emniyet şeridi gibi projeler olmak üzere birçok robot birbiriyle yarıştı.

“Hemşire Robot”

Arkadaşlarıyla ‘Hemşire Robot’ isimli projeyi tasarlayan Sakarya Bil Okulları 3. Sınıf öğrencisi Zeynep Duru Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu projeyi yaparken ilk önce robotumuza kod yazdık. İlk kodumuz siyah çizginin üzerinde gidebilmesi içindi. İkinci kodumuz ise 90 derece dönebilmesi içindi. Robotumuz ilk önce 90 derece dönüyor ve siyah çizgi üzerinde ilerliyor. Hastanın yanına geldiğinde hangi ilacı verecekse o renkte ışık yakıyor. İşini bitirdiğinde 180 derece dönüyor ve tekrardan ilaç getirebilmek için başa gidiyor” dedi.