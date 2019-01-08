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Sakarya'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 09:03 | Son Güncelleme

Sakarya'da eğitime kar engeli

Sakarya'da Karasu, Kocaali, Kaynarca, Söğütlü, Ferizli ve Hendek ilçelerindeki tüm okullar ile Adapazarı, Serdivan, Erenler, Sapanca, Karapürçek ve Akyazı ilçelerinde taşımalı sistemdeki okullarda, kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Söğütlü, Ferizli ve Hendek kaymakamlıklarınca ilçe genelindeki tüm okullar tatil edildi.

Öte yandan, Adapazarı, Serdivan, Erenler, Sapanca, Karapürçek ve Akyazı kaymakamlıkları da taşımalı sistemdeki okullarda eğitime bugün ara verilmesi kararı aldı.

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eğitim sakarya Tatil

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