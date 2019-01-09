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Sakarya'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 09:03 | Son Güncelleme

Kaynarca ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaynarca ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaynarca Kaymakamlığınca buzlanma ve don nedeniyle ilçede taşımalı eğitim verilen okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili dün gece öğrencilere gerekli duyuruyu yaptı.

Son duruma göre kent genelinde bugün Kaynarca dahil 6 ilçede, taşımalı eğitime tatil kararı verildi. Bu ilçelerin dışındaki tüm okullarda eğitim devam edilecek.

Dün de, Taraklı, Akyazı, Karasu, Hendek ve Kocaali ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bugün eğitime ara verileceği kararlaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kar Tatil

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