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Sakarya’da eğlence mekanı önünde silahlı saldırı: 2 kardeş yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 02:57 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir eğlence mekanın önünde çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaralandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir eğlence mekanın önünde çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaralandı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede bölgede 19 adet boş kovan bulundu.
Olay, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan alkollü bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümemesi için Ç.B. ve S.B. isimli 2 kardeş mekandan dışarıya çıkartıldı. İki kardeş ve diğer grup arasında yaşanan tartışma mekanın dışında da devam etti. Yaşanan arbede esnasında ismi öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler yanında bulundurduğu silah ile kardeşlere ateş etmeye başladı.
Silahtan çıkan kurşunların vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu yaralanan iki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ç.B. ve S.B. isimli iki kardeş sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince eğlence mekanın önüne şerit çekildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince bölgede yapılan incelemeler esnasında 19 boş kovan bulundu. Polis ekipleri, saldırgan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayda yaralanan kardeşlerin aracı ise çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

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