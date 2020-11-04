Sakarya’da Ekim ayında toplam 138 kişi tutuklandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 569 şüpheliden 138’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Ekim ayı raporunu açıkladı. Polis ekipleri şehir merkezi ve ilçelerde huzurlu bir şehrin olması için kararlı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ekim ayı içerisinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 569 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan 104’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube ekiplerince yakalanan 34 şahıs da tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise hakkında yağma suçundan 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.M. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Z.Ç. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. isimli şahıs, hakkında yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.C. isimli şahıs, hakkında yağma suçundan 4 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D. isimli şahıs ile çeşitli suçlardan aranmaları bulunan toplam 34 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.