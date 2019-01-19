Sakarya'da erkek cesedi bulundu

Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde yol genişletme çalışması yapan belediye ekipleri, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, cesedin Y.D'ye (44) ait olduğunu tespit etti.
Ceset, incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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