HABER

Sakarya’da ev alevlere teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 16:14 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan bir evde yangın çıktı.

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan bir evde yangın çıktı. Alevlere teslim olan ev, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle içerisinde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün evi sardı. Durumu gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın esnasında jandarma ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak bölgede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerince müdahele edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

PARTNER Kira vermekten bıktı, 45 günde ev yaptı Kira vermekten bıktı, 45 günde ev yaptı
Müteahhitten rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstüMüteahhitten rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü
14 yıl hapisle aranan hükümlü, lokantada yemek yerken yakalandı14 yıl hapisle aranan hükümlü, lokantada yemek yerken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.