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Sakarya'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 14:40 | Son Güncelleme

Adapazarı ilçesinde binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Camili 1 Mahallesi 1502 nolu adada bulunan apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 10 kişi, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle binanın bodrum katında hasar meydana geldi.

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Adapazarı Dumandan etkilenme itfaiye sakarya yangın

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