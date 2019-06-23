Sakarya'da ev yangını

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Camili 1 Mahallesi 1502 nolu adada bulunan apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 10 kişi, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle binanın bodrum katında hasar meydana geldi.

