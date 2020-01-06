Sakarya'da ev yangını

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi Berber Sokak'ta yaşayan Hüseyin Nefesoğlu'na (65) ait tek katlı müstakil evde, dışarıda bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Komşularının haber vermesi üzerine yaşadığı sokağa gelen Nefesoğlu, evi yandığı için gözyaşı döktü.

Nefesoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşıyla kahvehaneye gittiğini ve yangının evde olmadığı sırada çıktığını söyledi.

Eşyalarının hepsinin yandığını ifade eden Nefesoğlu, "Her şeyimi kaybettim. Yanıma bir arkadaş aldım evde ses olsun diye, yalnızım. Sosyal yardımlaşma sayesinde geçiniyordum. Yetkililerin bileceği şey artık, ne diyeyim? Bir şey diyecek halim yok. Gidecek yerim yok." diye konuştu.

