HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’da evlerde toplu buluşma ve etkinliklere 3 bin 150 lira ceza kesilecek

Sakarya’da evlerde toplu buluşma ve etkinliklere 3 bin 150 lira ceza kesilecek

09.12.2020 19:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sakarya’da evlerde toplu buluşma ve etkinliklere 3 bin 150 lira ceza kesilecek

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, salgınla mücadele kapsamında evlerde toplu buluşma ve toplu etkinlikleri yasakladıklarını, tedbirlere uymayanlara ise 3 bin 150 lira para cezası kesileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte salgın için alınan tedbirlerin uygulanma konusuna dikkat çekerek salgın tehdidinin devam ettiğini sosyal medya hesabından bir kez daha açıkladı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, salgınla mücadele kapsamında evlerde toplu buluşma ve toplu etkinlikleri yasakladıklarını, tedbirlere uymayanlara ise 3 bin 150 lira para cezası kesileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte salgın için alınan tedbirlerin uygulanma konusuna dikkat çekerek salgın tehdidinin devam ettiğini sosyal medya hesabından bir kez daha açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Kaldırım, salgınla mücadele kapsamında evlerde toplu buluşma ve toplu etkinlikleri yasakladıklarını, tedbirlere uymayanlara ise 3 bin 150 lira para cezası kesileceğini duyurdu. Kaldırım, “Salgınla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Şu anda en büyük bulaş kaynağı ev ziyaretleri, evlerde toplu buluşma ve toplu etkinlikleri yasakladık. Bu tedbirleri ihlal eden her bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası uygulanacaktır” ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
Prof. Dr. Koyuncu, koronavirüsten hayatını kaybettiProf. Dr. Koyuncu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Büyük ikramiye için geri sayım..Büyük ikramiye için geri sayım..

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Dilenciye bunu söyledi, bıçaklanarak öldürüldü

Dilenciye bunu söyledi, bıçaklanarak öldürüldü

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

AK Partili 3 ismin bedelli askerlik yapmasıyla ilgili flaş iddia

AK Partili 3 ismin bedelli askerlik yapmasıyla ilgili flaş iddia

Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Çin menşeli Kovid-19 aşısı Kayseri'de 113 gönüllüye uygulandı

Çin aşısı Kayseri'de 113 gönüllüye uygulandı

9 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Aralık koronavirüs tablosu

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, koronavirüsten hayatını kaybetti

Prof. Dr. Koyuncu, koronavirüsten hayatını kaybetti

Sakarya'da evlerdeki toplu buluşma ve etkinlikler yasaklandı

Sakarya'da evlerdeki toplu buluşma ve etkinlikler yasaklandı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'olta balıkçılığı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'olta balıkçılığı' genelgesi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.