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Sakarya’da Eylül ayında toplam 99 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 12:48 | Son Güncelleme

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 475 şüpheliden 99’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 475 şüpheliden 99’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda 46 silah, 2 tüfek ve 13 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Eylül ayı raporunu açıkladı. Polis ekipleri şehir merkezi ve ilçelerde huzurlu bir şehrin olması için kararlı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Eylül ayı içerisinde toplam bin 984 olaya müdahale eden polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 475 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan 63’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda hakkında kasten öldürme suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.M.B., yağma suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.A., yağma suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs, yaralama suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U., hırsızlık suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K., hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N. isimli şahıs, hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O., silahla tehdit suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T., cinsel istismar suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. ile çeşitli suçlardan aranması olan toplam 36 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eylül ayı içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda da 23 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 23 adet kurusıkı tabanca, 54 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 13 motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirildi. Fuhuşla mücadele kapsamında ise 25 kişiye fuhuştan idari işlem yapılarak, fuhuş yapılan 7 ikamet ve bir iş yeri mühürlendi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı içerisinde kayıp olarak aranan 21 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise ülkeye illegal yollardan giriş yapan farklı uyruklarda 37 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi.

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