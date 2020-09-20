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Sakarya’da fabrikanın kazan dairesinde patlama: 1’i ağır 2 işçi yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 13:10 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir fabrikanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir fabrikanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye erlerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, 1’i ağır olmak üzere 2 işçi yaralandı.
Olay, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi’nde örme-dokuma işlemi yaptığı öğrenilen bir fabrikanın kazan dairesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kazan dairesinde patlama yaşandı. Patlama sonrası yangın çıkarken, yaklaşık 200 işçinin çalıştığı fabrikada üretim durdurularak işçiler tahliye edildi. Patlamada işçilerden S.Ç. ve Y.O. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye eri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılardan Y.O.’nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı.

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