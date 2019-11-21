Sakarya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Limandere Mahallesi çıkış kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi istikametine giden 34 LC 0519 plakalı panelvan tipi araç kavşakta 59 UG 091 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazada ilk bilgilere göre 14 yaşlarındaki Kardelen Şahin hayatını kaybederken, 3’ü ağır toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası trafik durma noktasına gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

