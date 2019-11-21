HABER

Sakarya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 23:11 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır toplam 4 kişi yaralandı.Kaza, Karasu ilçesi Limandere Mahallesi çıkış kavşağında meydana geldi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır toplam 4 kişi yaralandı.
Kaza, Karasu ilçesi Limandere Mahallesi çıkış kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi istikametine giden 34 LC 0519 plakalı panelvan tipi araç kavşakta 59 UG 091 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazada ilk bilgilere göre 14 yaşlarındaki Kardelen Şahin hayatını kaybederken, 3’ü ağır toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası trafik durma noktasına gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası 2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası
Sakarya’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıSakarya’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Torpido gözünde uyuşturucu çıktı, 2 kişi gözaltına alındıTorpido gözünde uyuşturucu çıktı, 2 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: Mülteciler meselesinde Türkiye'yi örnek alın

Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: Türkiye'yi örnek alın

Cemile Ertürkoğlu'nu vahşice öldüren eşi konuştu, duruşma salonu buz kesti

Duruşma salonu buz kesti! Kan donduran detaylar

21 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Trump: Seçimlerden önce mali kayıtlarımı yayımlayacağım

'Düşündüklerinden daha zenginim!'

Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı

Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.