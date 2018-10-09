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Sakarya'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 14:41 | Son Güncelleme

SAKARYA'da, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 12 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakara), (DHA)- SAKARYA'da, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 12 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde daha önce görev yapan emniyet mensuplarını takibe aldı. Takip sonucu, Sakarya'da 11, Eskişehir'de 1 olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütüyle ilişkileri olduğu gerekçesiyle daha önce görevlerinden ihraç edildiği belirlenen şüpheliler, sorgu için Sakarya İl Emniyeti'ne götürüldü.

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