Sakarya'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakara), (DHA)- SAKARYA'da, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 12 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde daha önce görev yapan emniyet mensuplarını takibe aldı. Takip sonucu, Sakarya'da 11, Eskişehir'de 1 olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütüyle ilişkileri olduğu gerekçesiyle daha önce görevlerinden ihraç edildiği belirlenen şüpheliler, sorgu için Sakarya İl Emniyeti'ne götürüldü.



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