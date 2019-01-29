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Sakarya'da FETÖ sanığı eski KOM müdürünün yargılanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 16:22 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin "mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında hakkında dava açılan, örgütün "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ü arama çalışmalarına da yer alan dönemin KOM şube müdürünün yargılanmasına devam edildi

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ü arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube müdürünün yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık E.Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken, avukatı ve yakınları salonda hazır bulundu.

İki celse arasında gelen belgelerin okunması ve zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

Söz verilen sanık E.Ö, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, Adil Öksüz ile herhangi bir soruşturmada görev almadığını savundu.

Adil Öksüz'ü arayan ekiple ilgili Ankara ve İstanbul'da tahkikatların devam ettiğini dile getiren E.Ö, kendisiyle ilgili herhangi bir tahkikatın olmadığını söyledi.

Öksüz ile bir bağının olmadığını savunan E.Ö, "Adil Öksüz ile bir alakam yoktur. Sürekli bir algı operasyonuyla tutukluluk sürem uzatılmaktadır. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini ve tüm delillerin toplandığını ifade ederek, gizli tanıkların sanık aleyhinde doğru olmayan ifadeler verdiğini iddia ederek, tanıkların tekrar dinlenilmesini talep etti.

E.Ö'nün görevi sırasında bine yakın FETÖ şüphelisine işlem yaptığını aktaran sanık avukatı, "Gizli tanıklar, işlem gören FETÖ şüphelilerinden olabilir. Dolayısıyla sanık ile aralarında bir husumet oluşmuş olabilir." ifadelerini kullandı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 19 Mart'a erteledi.

- Süreç

Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, örgütün "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ü Sakarya'daki arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü E.Ö, 29 Haziran 2018'de tutuklanmıştı. E.Ö, 4 Aralık 2018'deki duruşmada adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 9 Aralık 2018'de gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe yeniden tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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eski KOM müdürü FETÖ sakarya

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