Sakarya'da, FETÖ'den 16 polis tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 polisten 16'sı, tutuklandı.
Sakarya'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapısına yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken son KHK ile görevden ihraç edilen 21 polis, gözaltına alındı. Örgütün mahrem yapısı içinde faaliyet yürüttükleri ve örgüt üyeleriyle irtibatlarının bulunduğu tespit edilen polisler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i 3. sınıf emniyet müdürü, 1'i başkomiser, 13'ü polis memuru ve 1'i emekli polis memuru olan 16 emniyet mensubu tutuklanırken, 1'i emniyet amiri, 3'ü polis memuru, 1'i komiser yardımcısı olan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum
Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı
Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?
Okuyucu Yorumları 0 yorum