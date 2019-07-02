HABER

Sakarya'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 16:04 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"nda olduğu tespit edilen muvazzaf iki astsubay gözaltına alındı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında iki muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında örgütün "mahrem askeri yapılanması"nda olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün "mahrem yapılanması"nda olduğu tespit edilen 2 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Bölge İdare Mahkemesi'nin ikinci katından düşerek öldüBölge İdare Mahkemesi'nin ikinci katından düşerek öldü
‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019’ raporu yayımlandı‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019’ raporu yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri mahrem yapılanması FETÖ/PDY sakarya

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha önce 5 kez 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da fabrika yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.