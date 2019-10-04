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Sakarya'da FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 21:04 | Son Güncelleme

Aralarında yabancı uyrukluların ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 8'i tutuklu 1'i firari 19 kadın sanığın yargılanmasına başlandı - Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 5'ini, adli kontrol şartıyla tahliye etti

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 8'i tutuklu 1'i firari 19 kadın sanık, hakim karşısına çıktı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanıklara söz verildi.

Tutuklu sanık C.R.S, savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti.

"Ev ablası" olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne süren sanık C.R.S, "Kolluktaki ifadelerimi tekrar ediyorum. 20 yaşında cezaevine girdim. 'Ev ablası' olduğum iddiaları gerçek dışıdır. Kod adı kullanmadım. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Ç.Ç. ise savunmasında, hakkındaki örgüt üyeliği iddiasını kabul etmedi.

Daha önce aynı iddia ile Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığını ve 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını belirten sanık Ç.Ç, "Geçmişimden kurtulmak için tanıştığım kişilere Fatma ya da Fatmanur olduğumu söyledim. İddianamedeki iddialar doğru değildir, kabul etmiyorum. Benim, 'Hendek ilçe ablası' olduğum iddia edilmektedir. Örgütün Hendek ilçe ablası, iddiasını kabul etmiyorum. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık M.G.K. de üniversite eğitimi sırasında, yabancı dil öğrenmek için arkadaşlarıyla ders aldıklarını söyledi.

Sanık Ç.Ç'nin kendilerine eğitim verebileceğini söylediğini aktaran sanık M.G.K, "İstediği ücret uygundu. Kaldığımız apartın odasında ders alıyorduk. İddianamede benimle ilgili kısım, özetlediğim olgu etrafında toplanmaktadır. Örgütsel toplantı yaptığım doğru değildir. İddiaları kabul etmiyorum, suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanık A.G. ise savunmasında, 2013 yılında üniversite eğitimi için Türkmenistan'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Hakkındaki iddiaları kabul etmediğini, emniyetteki savunmalarını tekrar ettiğini belirten sanık A.G, beraatini istedi.

Söz verilen diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, 5 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine, tutuklu 3 sanığın bu halinin devamına karar verilmesini ve tanıkların dinlenilmesini talep etti.

Söz alan sanık avukatları da cumhuriyet savcısının tahliyeye ilişkin görüşüne katıldıklarını belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığın bu halinin devamına, 5 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek, eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 22 Kasım'a erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında yabancı uyrukluların ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 1'i firari 19 kadın sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
dava duruşma FETÖ/PDY sakarya

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