Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen öğretmen O.Z. hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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