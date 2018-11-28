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Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:52 | Son Güncelleme

Sakarya'da örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan muvazzaf uzman çavuş tutuklandı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, bir muvazzaf uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda muvazzaf uzman çavuş E.Ş. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Uzman çavuş E.Ş. çıkarıldığı Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY sakarya soruşturma

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