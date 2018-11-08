HABER

Sakarya'da FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:09 | Son Güncelleme

KHK ile kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi hakim karşısına çıktı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.K, avukatı ve yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanığın savunmasına geçildi.

Tutuksuz sanık H.K, savunmasında daha önce verdiği ifadelerinin doğru olduğunu söyledi.

H.K, 12-13 yaşlarında din kisvesi altında faaliyette bulunan yapıyla tanıştığını belirterek, "Ortaokul zamanında bir eve gidiyordum. Emniyette teşhis ettiğim Emre adındaki bir kişi benimle ilgileniyordu. Ailemin yönlendirmesi ve kendi isteğimle askeri lise sınavlarına girdim ve kazandım, kesinlikle bir soru almadım. Liseyi kazandıktan sonra Emre ile irtibatım devam ediyordu. Bana 'Namaz kılma, oruç tutma.' şeklinde söylemleri oluyordu. Ancak bunların talimatıyla hareket etmedim. Okulumuz İzmir'deydi. Eğitim ve sınavlarımız yazın oluyordu. Sıcaktan dolayı oruç tutmadığım zamanlar oluyordu fakat kendi isteğimle tutmadım, talimatla hareket etmedim." diye konuştu.

Hazırlık, 9. ve 10. sınıflarda yapıdakilerle görüştüğünü ancak belli bir süre sonra sıkıldığı için bahaneler üreterek araya mesafe koyduğunu anlatan H.K, "17-25 Aralık'tan sonra irtibatım koptu. Ardışık aramalarda 9 kez arandığım iddia ediliyor. Görüşmek istemediğim için 6'sına cevap vermedim, 3'üne cevap verdim, bunlar 30-40 saniyedir. Muhtemelen bu konuşmalarda 'Gel konuşalım.' demiş olabilirler. Ancak kabul etmedim, görüşmedim. Bildiğim tüm hususları emniyette anlattım. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avukatı da müvekkilinin beyanlarına iştirak ettiklerini, sanığın bildiklerini samimi şekilde anlattığını belirterek, müvekkili hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını ve beraatini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dijital materyal raporunun il Emniyet Müdürlüğünden gelmesinin beklenmesini ve dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını istedi.

Dijital materyal raporunun beklenmesine ve imza şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 5 Şubat 2019'a erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğrencisi olduğu Ankara'daki Kara Harp Okulu'nun KHK ile kapatılması sonucu öğrenimine üniversitede devam eden sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Denizli'de kömür denetimleri başladıDenizli'de kömür denetimleri başladı
Çiftekavak Deresi'ndeki kirliliğin nedeni belirlendiÇiftekavak Deresi'ndeki kirliliğin nedeni belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava duruşma mahrem askeri yapılanması sakarya Sanık

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi

İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi

Tenekeci Mustafa yakalandı! Gazetecilere isyan etti: Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin

Tenekeci Mustafa yakalandı! Gazetecilere isyan etti: Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.