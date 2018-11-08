H.K, 12-13 yaşlarında din kisvesi altında faaliyette bulunan yapıyla tanıştığını belirterek, "Ortaokul zamanında bir eve gidiyordum. Emniyette teşhis ettiğim Emre adındaki bir kişi benimle ilgileniyordu. Ailemin yönlendirmesi ve kendi isteğimle askeri lise sınavlarına girdim ve kazandım, kesinlikle bir soru almadım. Liseyi kazandıktan sonra Emre ile irtibatım devam ediyordu. Bana 'Namaz kılma, oruç tutma.' şeklinde söylemleri oluyordu. Ancak bunların talimatıyla hareket etmedim. Okulumuz İzmir'deydi. Eğitim ve sınavlarımız yazın oluyordu. Sıcaktan dolayı oruç tutmadığım zamanlar oluyordu fakat kendi isteğimle tutmadım, talimatla hareket etmedim." diye konuştu.

Tutuksuz sanık H.K, savunmasında daha önce verdiği ifadelerinin doğru olduğunu söyledi.

Hazırlık, 9. ve 10. sınıflarda yapıdakilerle görüştüğünü ancak belli bir süre sonra sıkıldığı için bahaneler üreterek araya mesafe koyduğunu anlatan H.K, "17-25 Aralık'tan sonra irtibatım koptu. Ardışık aramalarda 9 kez arandığım iddia ediliyor. Görüşmek istemediğim için 6'sına cevap vermedim, 3'üne cevap verdim, bunlar 30-40 saniyedir. Muhtemelen bu konuşmalarda 'Gel konuşalım.' demiş olabilirler. Ancak kabul etmedim, görüşmedim. Bildiğim tüm hususları emniyette anlattım. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avukatı da müvekkilinin beyanlarına iştirak ettiklerini, sanığın bildiklerini samimi şekilde anlattığını belirterek, müvekkili hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını ve beraatini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dijital materyal raporunun il Emniyet Müdürlüğünden gelmesinin beklenmesini ve dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını istedi.

Dijital materyal raporunun beklenmesine ve imza şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 5 Şubat 2019'a erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğrencisi olduğu Ankara'daki Kara Harp Okulu'nun KHK ile kapatılması sonucu öğrenimine üniversitede devam eden sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

