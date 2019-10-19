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Sakarya'da fındık hırsızları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 11:56 | Son Güncelleme

Erenler ilçesinden yaklaşık iki ton fındık çalarak sattıklarını itiraf eden 3 zanlı tutuklandı

Sakarya'da bir evin deposundan çaldıkları yaklaşık iki ton fındığı sattıklarını itiraf eden 3 zanlı tutuklandı.

Erenler ilçesine bağlı Ekinli Mahallesi'nde ikamet eden Y.A'nın evinin altındaki depodan bin 800 kilogram ağırlığındaki 23 çuval fındığın çalınması üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler F.B, S.K, Ş.Ö. ve B.O'nun Akyazı ilçesindeki bir firmadan araç kiralayarak hırsızlığı yaptıkları anlaşıldı.

Aracı takip eden ekipler, şüphelileri Adapazarı ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi mevkisindeki nehir kenarında yakaladı.

Şüpheliler, çaldıkları 23 çuval fındığı Hendek ilçesindeki bir tüccara 15 bin lira karşılığında verdiklerini itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.B, Ş.Ö. ve S.K. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli B.O. savcılık sorgusu sonrasında serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fındık hırsızlığı Jandarma sakarya

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