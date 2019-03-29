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Sakarya’da fuhuş operasyonunda dronlu takip 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 12:01 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro ekiplerince Karasu ilçelerinde fuhşa yönelik operasyon düzenledi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro ekiplerince Karasu ilçelerinde fuhşa yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik takipte müşterilerin kadın isterken, "Sarı Menemen - Sarı Düve - Türkmen Pilavı - Çorba - İnşaat işçisi" gibi şifreli konuşmalar ile gizlilikle hareket etmeye çalıştıkları, polis ekiplerini görünce ’amcalar geziyor’ şeklindeki konuşmaları deşifre edildi. Yabancı uyruklu kadın şahısların kendi dillerinde yaptıkları konuşmalar Türkçeye çevrilerek suç unsurları tespit edildi. Şüpheli şahıslara ait 6 ikamet ve 1 gazinoya eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

"Drone ile takip"
Şahısların kaçma ihtimaline karşı drone ile havadan takip yapıldı. 55 fuhuş olayı ile alakalı, 3 erkek şahıs, 1 Özbekistan uyruklu kadın şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan 2 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen, 2 Azerbaycan, 1 Özbekistan, 3 Türk vatandaşı kadın olmak üzere toplam 6 kadına işlem yapıldı. Yakalanan 3 yabancı uyruklu şahsın (2 Azerbaycan, 1 Özbekistan Uyruklu) sınır dışı edilirken, şüphelilerden birinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Sakarya’da fuhuş operasyonunda dronlu takip 10 gözaltı

Sakarya’da fuhuş operasyonunda dronlu takip 10 gözaltı

Sakarya’da fuhuş operasyonunda dronlu takip 10 gözaltı

Sakarya’da fuhuş operasyonunda dronlu takip 10 gözaltı

Sakarya’da fuhuş operasyonunda dronlu takip 10 gözaltı

Sakarya’da fuhuş operasyonunda dronlu takip 10 gözaltı

Sakarya’da fuhuş operasyonunda dronlu takip 10 gözaltı

Sakarya’da fuhuş operasyonunda dronlu takip 10 gözaltı

Sakarya’da fuhuş operasyonunda dronlu takip 10 gözaltı

Sakarya’da fuhuş operasyonunda dronlu takip 10 gözaltı

Sakarya’da fuhuş operasyonunda dronlu takip 10 gözaltı

Sakarya’da fuhuş operasyonunda dronlu takip 10 gözaltı

Sakarya’da fuhuş operasyonunda dronlu takip 10 gözaltı

Sakarya’da fuhuş operasyonunda dronlu takip 10 gözaltı

Sakarya’da fuhuş operasyonunda dronlu takip 10 gözaltı
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