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Sakarya'da "Gençlik, Şuur, Özgüven" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 22:50 | Son Güncelleme

Sakarya'da resim, şiir ve hat alanında açtığı sergilerle bilinen Polis Başmüffetişi Ahmet Sula'nın katılımıyla "Gençlik, Şuur, Özgüven" konferansı gerçekleştirildi - Polis Başmüffetişi Ahmet Sula: - "Yıllarca terör ve istihbarat birimlerinde çalıştım. (FETÖ) Bu kadar tehlikeli bir örgüt görmedim" - "Bir milletin omurgasıyla, ayarlarıyla oynamaya çalıştılar. Hala da Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bu ülkenin varoluşu, varlığının kıyamete kadar devam etmesiyle ilgili mücadele veriyoruz"

Sakarya'da resim, şiir ve hat alanında açtığı sergilerle bilinen Polis Başmüffetişi Ahmet Sula'nın katılımıyla "Gençlik, Şuur, Özgüven" konferansı düzenlendi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünce Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaşananlarla ilgili video gösterimi yapıldı.

Sula, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'yi, sanatını, Türk-İslam anlayışını, felsefesini bütün dünyaya anlatabilmek için çaba gösterdiğini, bir yandan da onurlu mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz gibi bir süreci yaşadığını hatırlatan Sula, "Bir milletin omurgasıyla, ayarlarıyla oynamaya çalıştılar. Hala da Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bu ülkenin varoluşu, varlığının kıyamete kadar devam etmesiyle ilgili mücadele veriyoruz. Bu sebeple şöyle düşünüyorum: 'Allah'ım bana lütfettiğin bu nimetler, bu makamlar, rütbeler, zenginlik ve şöhret, eğer ülkemin gençliği başta olmak üzere insanlık alemine faydalı olmayacaksa bana yazıklar olsun. Ölmeden evvel gençlerle bunları paylaşayım, ne bırakabilirsem onunla varım.' Hiçbir rütbeyi, makamı, zenginliği, hanı, hamamı götüremeyeceğimi biliyorum. O yüzden bu buluşmamız değerli." diye konuştu.

Gençlere şuur ve özgüven konularında tavsiyelerde bulunan Sula, hayatından kesitler anlattı.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da güzel geceyi kendilerine yaşattığı için Sula'ya teşekkür etti.

17-25 Aralık öncesi FETÖ'cülerin tezgahıyla Ahmet Sula ile sürgün edildiğini dile getiren Kaya, "Benim sürgün arkadaşım. 15 Temmuz'da da omuz omuza beraberdik. Şu anda olduğu gibi yine beraberiz. Kendisi tam bir gönül adamı, vatan, millet sevdalısı. Bu derttir ki kendisini yollara düşürmüş. Şu ana kadar 50 ilimizde siz gençlerle buluşmuş. İnşallah 81 ili bu şekilde gezip tamamlayacak. Ben inanıyorum ki hepimizin gönlüne vatan aşkı, insanlık sevgisi, insan olma bilincini, şuurunu aşıladı, katkı sundu. Başarılarının devamını diliyorum." şeklinde konuştu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun ve İl Emniyet Müdürü Kaya, Sula'ya çiçek ve hediye takdim etti.

Konferansa İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, çeşitli kurumların temsilcileri, polis ve jandarma teşkilatının mensupları ile öğrenciler katıldı.

- "FETÖ kadar tehlikeli örgüt görmedim"

Konferansın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Sula, iki yılda 50 ili dolaşıp 80 bin öğrenciyle bir araya geldiğini, hedeflerinin bu sayıyı 100 bine ulaştırmak olduğunu söyledi.

Allah'ın birçok görevi kendisine nasip ettiğini aktaran Sula, "Bir de sanat nimeti...Ülkemizin mücadelesini, medeniyetimizi, sanatımızı, kültürümüzü, haklı mücadelemizi herkese anlatabilmek için evvela şuurlu bir gençlik lazım. 15-20 yıl sonrasına yatırım yapmam lazım. Ölmeden evvel bunları aktarayım istiyorum. Verdiğimiz mücadele, kutsal bir mücadele. Bugün 28 Şubat'ın yıl dönümü. 22 yıl önce neler yaşandı bu ülkede? 'Bin yıl sürecek.' dediler. Yani bizim medeniyetimizi bize bırakmayacak bir oyun. Biz de elhamdülillah buna teslim olmadık. 15 Temmuz'da ispatı oldu ve de devam edecek." diye konuştu.

Sula, insanlık alemine faydalı bir medeniyet olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zulmeden bir kavim değiliz, o yüzden bu ülke yaşamalı, yükselmeli, güçlenmeli. Kendimde bu gücü görüyorum. Allah'ın izniyle bunları gençlere aktardıkça, geri bildirimleri de aldıkça bu gücüme güç katıyor. O nedenle aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz'un bir anlamı vardı. Diyorum ki: 'Bir üst akıl var ve çok güçlü, bir organizasyon ki çok güçlü.' O gece bir avuç insan, bir ülkenin gidişatını değiştirebilecek bir kalkışmayı, ihaneti, işgal hareketini tersine çevirmeye muktedir olmuşsa, Allah-u Teala bu kavmi seviyor. Bu necip milletin evladı olmak, onur ve gurur verici. Bu şuurla ilerleyin diye konferansta 15 Temmuz videosunu seyrettiriyorum."

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Anahtar Kelimeler:
gençlik Özgüven şuur

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