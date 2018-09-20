Balkanlardaki Osmanlı gücünün zayıflamasıyla Edirne sınırlarına kadar gerileme yaşandığını aktaran Ural, "Oradaki soydaşlarımıza Türklere ve Müslümanlara da büyük bir baskı yapılmaya başlandı. Biz filmde bundan bahsetmeye çalıştık. Daha doğrusu orada bunun gibi binlerce, on binlerce olay yaşandı. Biz sadece küçücük bir hikayeden yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

Yönetmen Ural, gazetecilere yaptığı açıklamada, filmin 1912'de Balkan Harbi'nde yaşanan soykırımları ve acıları anlattığını söyledi.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Turgut Ural, yapımcılığını ise Mustafa Şengün'ün üstlendiği "Göç Yolu (Elveda Balkanlar)" filminin galası, çekimlerin yapıldığı Hendek ilçesinde gerçekleştirildi.

Filmin aslında bugünleri özetlediğine işaret eden Ural, "Orta Doğu’da yaşananlar, diğer kapitalist devletlerin baskı altında tuttuğu devletlerin ne halde olduğunu anlatıyor. 1912 yılında Balkanlar'dan bu sürgün yaşanmış, bir benzeri 90’lı yıllarda Bulgaristan’da yaşandı. Bu olaylar halen sınırımızda Suriye’de yaşanıyor, onun öncesinde Irak’ta yaşandı. Biz isteriz ki ömrümüz kısa, güzel bir hayat yaşayalım, gülelim oynayalım, kimse kimseyi üzmesin." ifadelerini kullandı.

Vatanın kıymetini anlatan güzel bir eser ortaya çıkarttıklarına inandıklarını anlatan Ural,vatansız kalan insanların yollara düşmek zorunda olduğunu, yerinden, yurdundan, şerefinden, namusundan olabileceğini aktarmaya çalıştıklarını kaydetti.

İlçenin Balkanlar ile mimari dokusunun benzediğine değinen Ural, "Bölge turizme kazandırılabilir. Burasının yeşili var, imkanı var, doğası çok güzel, havası çok temiz. Burada güzel çalışmalar yapılabilir." dedi.

Galanın ardından film ekibi, sinema salonu önünde vatandaşlara karanfil dağıttı.

Galaya Hendek Kaymakamı Orhan Burhan'ın yanı sıra filmde rol alan Hendek Genç Tiyatro oyuncuları Selçuk Erdoğan, Emel Erdoğan, Davut Özdemir, İrfan Yaz, Enes Erdem, Görkem Tomarca, Murat Abay, Şenol Şenocak, Ayşe Türegün, Yunus Türegün, Recai Dursun, Hüseyin Bayram, Melisa Bayram ve Refik Duran ile çok sayıda vatandaş katıldı.

