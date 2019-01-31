Sakarya’da hastane arşivinde yangın

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) idari birimler binası içerisindeki arşiv bölümünde yangın çıktı. Yangında arşivde bulunan dosyaların bir kısmı yanarak kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangını kontrol altına aldı.

Yangın, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsünün idari birimler binasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) arazisi içerisinde bulunan SAÜEAH idari birimler arşivinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın sonucu arşiv adeta küle döndü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

