Sakarya'da havai fişek imhasında patlama

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, 3 Temmuz'daki fabrika faciasında patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamanın Taşkısığı Mahallesi'ndeki taş ocağında, havai fişek fabrikasına ait patlayıcılar indirilirken kamyonda meydana geldiği belirtilerek 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelinin hayatını kaybettiği, 6 personelin de yaralandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren taş ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla kamyondan indirildiği esnada patlama meydana gelmiştir" denildi.

Patlama sesi kentin birçok noktasından duyulurken, siyah dumanlar, gökyüzüne yükseldi. Çok sayıda kişinin yaralandığı bölgeye ambulanslar sevk edildi.Yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü.